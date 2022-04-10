Мучают Херсонщину и запугивают николаевцев: оккупанты усилили террор на юге Украины

Оккупанты обстреливают Николаевскую область ракетами

На 46-й день войны южное направление фронта остается одним из двух активных, где российская армия по-прежнему свирепствует и выполняет преступные приказы. Так, на Херсонщине захватчики активно работают в попытках агитировать население за создание "ХНР", а Николаевскую область тем временем обстреливают из ракет.

Общую ситуацию по югу страны собрал "Телеграф", ссылаясь на заявления ОК "Південь" и Генштаба ВСУ.

Херсонская область

Областной центр и много других населенных пунктов Херсонщины остаются частично или полностью под контролем оккупационных войск. Сообщается, что враг несет значительные потери, из-за чего пришлось налаживать работу военных госпиталей. Имеются у захватчиков и проблемы с медикаментами, ведь их практически не подвозят.

Сообщается, что на территории Новой Каховки россияне активно печатают в местных типографиях различную "агитку", которая бы склонила местное население на голосование за создание так называемой "Херсонской народной республики".

При этом военные отмечают, что в области наблюдается некое передвижение техники — это собираются резервы для новых боев. Некоторые села активно терроризируются российскими войсками: к примеру, в Александровке нет доступа к воде, электричеству и газу. Повреждено несколько объектов инфраструктуры, среди которых школа.

Николаевская область

Николаевщина также остается весьма "горячей" точкой фронта, пусть и не настолько активной. Являясь одной из целей противника в Черноморской зоне, область регулярно обстреливается с водной акватории.

Так, за сутки 9 апреля было нанесено семь ракетных ударов. Как отмечают украинские военнослужащие, человеческих жертв удалось избежать. Однако подобные маневры могут повториться — таким способом оккупанты давят на психологическое состояние мирного населения, пытаясь деморализовать.

К слову, это не мешает ВСУ отлично наносить удары в ответ. По всему южному направлению за предыдущий день было уничтожено четыре единицы техники, а также 37 вражеских солдат.

Одесская область

Одесса-мама уже несколько суток "бегает" в укрытие по тревогам, а накануне перенесла обстрел Черноморска. Однако, по информации местной власти, все обошлось лишь несколькими выбитыми окнами в различных постройках, люди не пострадали.

С вечера субботы, 9 апреля, до утра понедельника, 11 апреля, на территории Одесской области установлен комендантский час. Это значит, что передвижение гражданских лиц без крайней надобности в регионе запрещено.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, местному населению не следует переживать насчет вероятной атаки врага, ведь регион хорошо защищен и имеет достаточно сил и боеприпасов, чтобы не только дать отличный отпор, но и уничтожить оккупантов.

Напомним, ранее мы публиковали карты свежих боев по Украине за прошедшие сутки, на которых видно, что ситуация в южных областях Украины более-менее контролируемая со стороны ВСУ. Наиболее проблемным участком все равно остается Донбасс, куда путинская армия активно сбрасывает остатки подразделений со всех остальных направлений.

Также мы рассказывали, какое количество трофейной техники украинские военные "получили" от россиян в непростых боях. Спойлер — число измеряется сотнями единиц.