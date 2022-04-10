Российская армия с начала войны "поставила" в ВСУ более 1000 единиц техники — исследователи

Оккупанты потеряли почти 2,7 тысячи боевых машин в Украине

Вооруженные силы Украины уже захватили более тысячи единиц боевой и автомобильной техники оккупантов.

Информация об этом обнародована порталом Oryx, который собирает визуальные материалы, подтверждающие факт уничтожения или захвата техники россиян в Украине.

Согласно этой информации оккупанты потеряли 2693 единицы разной техники. При этом уничтожено было 1413 единиц, 39 повреждено, 236 покинуто, а еще 1005 боевых машин противника удалось захватить.

"В этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники может быть значительно выше, чем указано здесь", — предупредили авторы портала.

По его информации, захваченная техника включает в себя:

184 танка;

119 бронированных боевых машин;

164 боевых машин пехоты;

47 бронетранспортеров;

35 мобильных машин пехоты;

7 коммуникационных станций;

47 единиц инженерной техники;

8 тяжелых минометов;

34 единицы буксируемой артиллерии;

37 САУ;

23 РСЗО;

10 систем ПВО;

18 зенитно ракетных комплексов;

6 радаров;

2 системы РЭБ;

1 вертолет;

10 БПЛА;

226 грузовиков и внедорожников.

Как сообщалось ранее, по данным Пентагона с начала вторжения российская ударная группировка потеряла примерно 15-20% своих возможностей. Это включает в себя как солдат, так и танки, авиацию и ракеты.