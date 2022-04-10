Укр

Российская армия с начала войны "поставила" в ВСУ более 1000 единиц техники — исследователи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Брошенный российский Т-90 в Украине Новость обновлена 10 апреля 2022, 05:07
Брошенный российский Т-90 в Украине

Оккупанты потеряли почти 2,7 тысячи боевых машин в Украине

Вооруженные силы Украины уже захватили более тысячи единиц боевой и автомобильной техники оккупантов.

Информация об этом обнародована порталом Oryx, который собирает визуальные материалы, подтверждающие факт уничтожения или захвата техники россиян в Украине.

Согласно этой информации оккупанты потеряли 2693 единицы разной техники. При этом уничтожено было 1413 единиц, 39 повреждено, 236 покинуто, а еще 1005 боевых машин противника удалось захватить.

"В этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники может быть значительно выше, чем указано здесь", — предупредили авторы портала.

По его информации, захваченная техника включает в себя:

  • 184 танка;
  • 119 бронированных боевых машин;
  • 164 боевых машин пехоты;
  • 47 бронетранспортеров;
  • 35 мобильных машин пехоты;
  • 7 коммуникационных станций;
  • 47 единиц инженерной техники;
  • 8 тяжелых минометов;
  • 34 единицы буксируемой артиллерии;
  • 37 САУ;
  • 23 РСЗО;
  • 10 систем ПВО;
  • 18 зенитно ракетных комплексов;
  • 6 радаров;
  • 2 системы РЭБ;
  • 1 вертолет;
  • 10 БПЛА;
  • 226 грузовиков и внедорожников.

Как сообщалось ранее, по данным Пентагона с начала вторжения российская ударная группировка потеряла примерно 15-20% своих возможностей. Это включает в себя как солдат, так и танки, авиацию и ракеты.

Теги:
#Украина #Россия
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