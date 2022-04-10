Российская армия с начала войны "поставила" в ВСУ более 1000 единиц техники — исследователи
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Оккупанты потеряли почти 2,7 тысячи боевых машин в Украине
Вооруженные силы Украины уже захватили более тысячи единиц боевой и автомобильной техники оккупантов.
Информация об этом обнародована порталом Oryx, который собирает визуальные материалы, подтверждающие факт уничтожения или захвата техники россиян в Украине.
Согласно этой информации оккупанты потеряли 2693 единицы разной техники. При этом уничтожено было 1413 единиц, 39 повреждено, 236 покинуто, а еще 1005 боевых машин противника удалось захватить.
"В этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники может быть значительно выше, чем указано здесь", — предупредили авторы портала.
По его информации, захваченная техника включает в себя:
- 184 танка;
- 119 бронированных боевых машин;
- 164 боевых машин пехоты;
- 47 бронетранспортеров;
- 35 мобильных машин пехоты;
- 7 коммуникационных станций;
- 47 единиц инженерной техники;
- 8 тяжелых минометов;
- 34 единицы буксируемой артиллерии;
- 37 САУ;
- 23 РСЗО;
- 10 систем ПВО;
- 18 зенитно ракетных комплексов;
- 6 радаров;
- 2 системы РЭБ;
- 1 вертолет;
- 10 БПЛА;
- 226 грузовиков и внедорожников.
Как сообщалось ранее, по данным Пентагона с начала вторжения российская ударная группировка потеряла примерно 15-20% своих возможностей. Это включает в себя как солдат, так и танки, авиацию и ракеты.
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