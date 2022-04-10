Російська армія з початку війни "поставила" до ЗСУ понад 1000 одиниць техніки - дослідники

Окупанти втратили майже 2,7 тисячі бойових машин в Україні

Збройні сили України вже захопили понад тисячу одиниць бойової та автомобільної техніки окупантів.

Інформація про це оприлюднена порталом Oryx, який збирає візуальні матеріали, що підтверджують факт знищення чи захоплення техніки росіян в Україні.

Згідно з цією інформацією, окупанти втратили 2693 одиниці різної техніки. При цьому було знищено 1413 одиниць, 39 пошкоджено, 236 залишено, а ще 1005 бойових машин противника вдалося захопити.

"У цей список включено тільки знищені транспортні засоби та обладнання, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, кількість знищеної техніки може бути значно вищою, ніж зазначено тут", — попередили автори порталу.

За його інформацією, захоплена техніка включає:

184 танки;

119 броньованих бойових машин;

164 бойові машини піхоти;

47 бронетранспортерів;

35 мобільних машин піхоти;

7 комунікаційних станцій;

47 одиниць інженерної техніки;

8 важких мінометів;

34 одиниці буксированої артилерії;

37 САУ;

23 РСЗВ;

10 систем ППО;

18 зенітно-ракетних комплексів;

6 радарів;

2 системи РЕБ;

1 вертоліт;

10 БПЛА;

226 вантажівок та позашляховиків.

Як повідомлялося раніше, за даними Пентагону з початку вторгнення російське ударне угруповання втратило приблизно 15-20% своїх можливостей. Це включає як солдатів, так і танки, авіацію і ракети.