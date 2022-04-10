Укр

В Днепре памятник Пушкину изрисовали запрещенным символом "Z" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Днепр сегодня 10 апреля Новость обновлена 10 апреля 2022, 13:48
Днепр сегодня 10 апреля

Символика, используемая рф в сегодняшней войне, в Украине запрещена

В воскресенье, 10 апреля, в центре Днепра двое мужчин изрисовали постамент памятника российскому поэту А.С. Пушкину запрещенным в Украине рашистским символом "Z".

На место пришествия была вызвана полиция. Видео задержания мужчин сняли очевидцы.

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"Приехала полиция и задержала умельцев. Но памятник, скорее всего снесут, "пушкинопад" за окном", — пишет Telegram-канал "Труха Украина".

Напомним, что латинская буква "Z" используется российскими оккупантами для обозначения своей техники и фактически является символом агрессии против Украины. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с призывом к миру по введению уголовной ответственности за использование символа "Z".

Символ Z уже официально запретили в Чехии, Литве, Германии и еще в нескольких странах Европы. Теперь демонстрация этой буквы считается противозаконной, и за ее использование будут штрафовать.

Что касается памятников Пушкину, то в Украине в последние дни начали избавляться от российско-имперского прошлого. Так, 7 апреля памятник Пушкину демонтировали в Мукачево, а на следующий день бюст Пушкину убрали уже в Тернополе.

Теги:
#Днепр #Памятники #Пушкин
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