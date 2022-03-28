Рашистский символ Z запрещают еще в одной стране Европы
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Демонстрация Z как символа российской агрессии будет противозаконна
Вслед за Литвой, в которой за использования рашистского символа Z хотят штрафовать, демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться противозаконной и в Германии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД Германии.
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"Тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности", — заявил он. Отмечается, что символ будет подпадать под запрет лишь в случаях, когда его использование связано с поддержкой действий рф в Украине.
Напомним, рашистский символ "Z" в Чехии хотят приравнять к свастике и запретить. За его использование намерены привлекать к уголовной ответственности.
Также противники войны в россии и Беларуси самостоятельно начали уничтожать Z-символ на транспортных средствах своих земляков.
Ранее в украинском Минобороны объяснили, что означает символ россиян Z и при чем здесь нацисты с их свастикой.
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