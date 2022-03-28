Укр

Рашистский символ Z запрещают еще в одной стране Европы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Символ Z свидетельствует о поддержке агрессивной войны россии Новость обновлена 28 марта 2022, 17:29
Символ Z свидетельствует о поддержке агрессивной войны россии

Демонстрация Z как символа российской агрессии будет противозаконна

Вслед за Литвой, в которой за использования рашистского символа Z хотят штрафовать, демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться противозаконной и в Германии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД Германии.

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"Тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности", — заявил он. Отмечается, что символ будет подпадать под запрет лишь в случаях, когда его использование связано с поддержкой действий рф в Украине.

Напомним, рашистский символ "Z" в Чехии хотят приравнять к свастике и запретить. За его использование намерены привлекать к уголовной ответственности.

Также противники войны в россии и Беларуси самостоятельно начали уничтожать Z-символ на транспортных средствах своих земляков.

Ранее в украинском Минобороны объяснили, что означает символ россиян Z и при чем здесь нацисты с их свастикой.

Теги:
#Германия #Россия #Символы #Оккупанты
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