Еще одна страна хочет запретить рашистский символ Z и штрафовать за его использование

Враждебный символ россиян хотят приравнять к свастике.

В Литве хотят ввести наказание за использование символа Z, который российские оккупанты используют в войне против Украины. Депутаты предлагают ввести штрафы в размере от 300 до 500 евро.

Об этом сообщает литовское издание ELTA.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Отмечается, что депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонас предложили приравнять георгиевскую ленту и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. Соответствующий документ они уже внесли в парламент.

За демонстрацию такой символики, ее распространение и использование на массовых мероприятиях предлагается ввести штраф от 300 до 500 евро.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно кто придумал знак Z российским оккупантам и что он на самом деле означает. Свою гипотезу по поводу символа россиян высказали в украинском Минобороны, рассказав что означает Z и при чем здесь нацисты с их свастикой. Не прошел мимо этой темы и народный артист Украины Андрей Данилко, сделав пикантное предположение о символе Z.

Также мы писали, что в Чехии запретили использовать символ рашистов Z и приравняли его к свастике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России и Беларуси противники войны уже начали наказывать земляков за символ Z.