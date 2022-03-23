Еще одна страна хочет запретить рашистский символ Z и штрафовать за его использование
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Враждебный символ россиян хотят приравнять к свастике.
В Литве хотят ввести наказание за использование символа Z, который российские оккупанты используют в войне против Украины. Депутаты предлагают ввести штрафы в размере от 300 до 500 евро.
Об этом сообщает литовское издание ELTA.
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Отмечается, что депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонас предложили приравнять георгиевскую ленту и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. Соответствующий документ они уже внесли в парламент.
За демонстрацию такой символики, ее распространение и использование на массовых мероприятиях предлагается ввести штраф от 300 до 500 евро.
Стоит отметить, что до сих пор неизвестно кто придумал знак Z российским оккупантам и что он на самом деле означает. Свою гипотезу по поводу символа россиян высказали в украинском Минобороны, рассказав что означает Z и при чем здесь нацисты с их свастикой. Не прошел мимо этой темы и народный артист Украины Андрей Данилко, сделав пикантное предположение о символе Z.
Также мы писали, что в Чехии запретили использовать символ рашистов Z и приравняли его к свастике.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в России и Беларуси противники войны уже начали наказывать земляков за символ Z.
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