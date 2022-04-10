Укр

Китай передал оружие союзникам россии в Европе: что привезли

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Китай отправил ЗРК в Сербию, поддерживающую РФ Новость обновлена 10 апреля 2022, 19:26
Китай отправил ЗРК в Сербию, поддерживающую РФ

Шестью самолетами в Белград доставили ЗРК HQ-22.

Китай доставил в Сербию, известную своей поддержкой российской власти, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружения. Шесть самолетов в субботу, 9 апреля, приземлились в аэропорту Белграда.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Отмечается, что шесть самолетов из Китая приземлились в аэропорту Белграда днем раньше. На борту этих самолетов, как сообщает издание, были доставлены зенитно-ракетные комплексы для сербской армии HQ-22.

Китайский ЗРК HQ-22
Китайский ЗРК HQ-22
  • HQ-22 – китайский зенитно-ракетный комплекс средней или большой дальности. Это система противовоздушной обороны, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей. Обладает высоким уровнем защиты от помех.

Assosiated Press отмечает, что китайская ракетная система сравнивается с американскими Patriot и российскими С-300, хотя она имеет меньшую дальность. Зона поражения HQ-22 – до 170 км, а дальность ее экспортной версии FK-3 – до 100 км.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неожиданно для всех Сербия и Венгрия — две страны, которые до последнего поддерживали Россию — на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали за исключение РФ из Совета ООН по правам человека.

Теги:
#Китай #Сербия #Россия #Вооружение #ЗРК
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