Китай передал оружие союзникам россии в Европе: что привезли

Шестью самолетами в Белград доставили ЗРК HQ-22.

Китай доставил в Сербию, известную своей поддержкой российской власти, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружения. Шесть самолетов в субботу, 9 апреля, приземлились в аэропорту Белграда.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Отмечается, что шесть самолетов из Китая приземлились в аэропорту Белграда днем раньше. На борту этих самолетов, как сообщает издание, были доставлены зенитно-ракетные комплексы для сербской армии HQ-22.

Китайский ЗРК HQ-22

HQ-22 – китайский зенитно-ракетный комплекс средней или большой дальности. Это система противовоздушной обороны, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА среднего и тяжелого классов, крылатых ракет и других аэродинамических целей. Обладает высоким уровнем защиты от помех.

Assosiated Press отмечает, что китайская ракетная система сравнивается с американскими Patriot и российскими С-300, хотя она имеет меньшую дальность. Зона поражения HQ-22 – до 170 км, а дальность ее экспортной версии FK-3 – до 100 км.

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