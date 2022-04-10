На крупнейшей птицефабрике в Европе оккупанты заморили голодом миллионы кур

На птицефабрике в Чернобаевке Херсонской области погибло свыше 4 млн птиц

Чернобаевская птицефабрика, которая оказалась на территории, захваченной российской армией еще 26 февраля и была отрезана от цепочек поставки корма для птиц, потеряла более 4 млн кур и цыплят.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Сообщается, что 1 марта россияне вывели из строя местную электростанцию, что привело к отключению автоматизированной системы кормления птиц.

По словам директора птицефабрики Андрея Чиркова, российские солдаты "просто пришли, забрали ключи (от транспорта) под дулом автомата – не было никакого диалога. На следующий день мы взяли два грузовика, чтобы поехать на ближайший комбикормовый завод – но на обратном пути нас обстреляли. Мы больше не рисковали".

Чирков добавил, что рабочие фабрики раздали птиц и яйца всем, кто оказывался на ферме, и соседним фермерам. Удалось распределить 1,45 млн яиц и 90 тыс. птиц. "Капля в море в сравнении с общим объемом", — говорит Чирков.

Чернобаевская птицефабрика до войны

Добавим, что Чернобаевская птицефабрика является крупнейшей в Европе, Она входит в агрохолдинг "Авангард" украинского предпринимателя и политика Олега Бахматюка.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 апреля в Новой Каховке в Херсонской области оккупанты решили устроить проплаченный антиукраинский митинг — массовку пришлось привозить свою, так как желающих махать триколором на камеру среди местных жителей не оказалось.

К слову, следует отметить, что за свое желание не жить под гнетом российских солдат жители Новой Каховки не единожды попадали под огонь, будучи на митингах.