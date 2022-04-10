Вывезенные в россию украинцы сидят без одежды и детского питания: омбудсмен о лагерях в рф

Украинцев насильственно перемещают в разные регионы рф.

В воскресенье, 10 апреля, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая ранее рассказала о зверствах россиян под Киевом, провела разговор с россиянами, которые поддерживают Украину. Омбудсмену рассказали о том, как живут в россии принудительно депортированные мариупольцы.

Результаты беседы Денисова опубликовала у себя в телеграм-канале.

В Пензенской области россияне обустроили лагеря для вывезенных украинцев. Такой лагер — это учреждение закрытого типа, обнесенное забором и охраной с контрольно-пропускным пунктом на въезде. Выходить из лагеря украинцам запрещено. Сейчас в области более 400 украинских граждан — это в основном женщины и дети всех возрастов, включая младенцев.

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"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион рф и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют. У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают" — рассказала о жизни украинцев в рф Денисова.

Сейчас российские активисты собирают средства, продукты и одежду, чтобы помочь принудительно депортированным гражданам Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что шесть стран Европы начали расследовать военные преступления россии во время вторжения в Украину.