Канцлер Австрии после визита к Зеленскому едет к путину: что известно

Карл Нехаммер едет к путину в москву

После поездки к президенту Украины Владимиру Зеленскому канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует следующий визит: целью является президент рф путин.

Об этом стало известно в воскресенье, 10 апреля. Сама поездка запланирована на понедельник.

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Поездка была согласована с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам источников, близких к канцлеру, Нехаммер говорит, что хочет действовать как "строитель мостов" и "испытать все, чтобы хоть немного приблизиться к миру". Для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные визиты.

Ранее Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за визит. Ввиду ожидаемого наступления российских войск на востоке страны глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции: "Это будет тяжелый бой, но мы верим в свою победу".

Нехаммер подчеркивал, что развязанная россией война "совершенно неприемлема" для Австрии.

На фото - Нехаммер и Зеленский

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона в Киев 9 апреля стал большой неожиданностью для многих украинцев. Напомним, что Британия является одним из основных наших помощников в войне против россии. Борис Джонсон пообещал, что Британия будет и в дальнейшем усиливать санкционное давление на россию, а новые ограничения будут вводиться каждую неделю.

Также премьер-министр Британии публично заявил, что британцы собираются прислать Украине дополнительную партию мощного вооружения на миллиарды гривен.