Думал, что будут отрезать уши и пальцы: российский оккупант "прозрел" в плену

Войну в Украине россияне называли "Сафари на украинцев".

Российские оккупанты постепенно "прозревают" и начинают понимать насколько лживая российская пропаганда. Попавший в плен российский лейтенант признался, что ожидал к себе очень плохое и даже зверское отношение, но у него случился "разрыв шаблонов" из-за человечности украинских военных.

Видео допроса опубликовала Служба безопасности Украины в телеграм-канале.

Оккупант признается, что ждал, что ему будут отрезать уши или пальцы, и в принципе будут всячески унижать, однако к нему относились гуманно: покормили, напоили. Пленный также отметил, что все время, которое он находится в плену, с ним разговаривают только на русском языке, и никто не глумится. Солдат признал, что в Украине он не увидел ни нацистов, ни притеснений русского языка, ни жестокого обращения с этническими русскими.

Также пленный обратился к россиянам и призвал их не верить российской пропаганде и всячески избегать отправления в Украину, даже если это будет угрожать им тюрьмой.

"Соберитесь вместе, создавайте группу и попробуйте вместе дать отпор этим людям, которые вас сюда заставляют ехать" — говорит оккупант.

Отметим, что прозревшие оккупанты, попавшие в плен к украинским защитникам, звонят близким в россию и пытаются донести до зомбированного населения всю правду, которая происходит на территории Украины, однако им не верят даже родные матери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонного разговора, который удалось перехватить работникам СБУ, оккупант пожаловался, что командование российской армии убегает от боевых действий, а обычные солдаты остались без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.