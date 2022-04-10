Укр

"Мариуполь - сердце войны": Зеленский объяснил смысл обороны города

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
472
Владимир Зеленский объяснил, почему Мариуполь так рьяно защищают, несмотря ни на что Новость обновлена 10 апреля 2022, 12:39
Владимир Зеленский объяснил, почему Мариуполь так рьяно защищают, несмотря ни на что

Пока Мариуполь не сдается, сила на стороне украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинские защитники так мужественно обороняют Мариуполь, несмотря на то, что российские оккупанты его полностью окружили и уже почти полностью разрушили.

Об этом верховный главнокомандующий высказался 10 апреля в интервью APNews.

"Мариуполь, — это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, — у нас будут более слабые позиции", — сказал президент.

Честно и оперативно о войне в Украине — читайте в нашем Телеграме

"Там люди, которые отвлекли на себя значительные силы врага. Чем крепче наши позиции в Мариуполе, тем крепче они будут на востоке государства и в ООС. А если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет более приближен, у нас будут преимущества", — добавил Зеленский.

"Если у нас ситуация будет слабая на этих направлениях, тогда мы можем не дождаться встречи, потому что тогда россия будет делать все шаги, чтобы снова оккупировать освобожденные территории", — подытожил украинский лидер.

Что сейчас происходит в Мариуполе?

Мариуполь имеет стратегическое значение для россиян, поскольку через него проходит "коридор", которым можно соединить временно оккупированные территории Крыма и на Донбассе по суше.

Город с первых дней вторжения подвергается обстрелам, полностью окружен, там повреждены почти все здания, а счет погибших давно пошел на тысячи, — но Мариуполь продолжает оставаться украинским.

Украинские защитники не могут пробиться к Мариуполю
Украинские защитники не могут пробиться к Мариуполю

Как сообщал "Телеграф", пока о силовом варианте деблокировки Мариуполя нет речи.

Теги:
#Мариуполь #Владимир Зеленский
Украинские военные имеют невероятное мужество
Политика
Арестович рассказал о подвиге пограничника в Мариуполе: "Последние слова были: "Слава Украине!"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные имеют невероятное мужество
Арестович рассказал о подвиге пограничника в Мариуполе: "Последние слова были: "Слава Украине!"
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Эмоционально сложно": Зеленский рассказал, стоит ли договариваться с россией
Дата публикации
Категория
"Нужно прямое вмешательство": The Guardian дала 5 жестких советов НАТО
"Нужно прямое вмешательство": The Guardian дала 5 жестких советов НАТО
Дата публикации
Категория
Членство Украины в НАТО – вопрос стратегический, связанный с результатами войны
Вопрос членства Украины в НАТО не снят с повестки дня
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"