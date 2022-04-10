россия нашла новый источник "пушечного мяса"

За 45 дней войны россия потеряла более 19 тысяч солдат.

В связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Об этом говорится в отчете британской разведки 10 апреля.

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В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

Напомним, как сообщал "Телеграф", российские оккупанты используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране и снизить моральный дух украинцев.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в связи с многочисленными санитарными потерями в личном составе и технике оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники.