Укр

россия нашла новый источник "пушечного мяса"

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
343
Боевики гибридной армии рф Новость обновлена 10 апреля 2022, 09:49
Боевики гибридной армии рф

За 45 дней войны россия потеряла более 19 тысяч солдат.

В связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Об этом говорится в отчете британской разведки 10 апреля.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

Напомним, как сообщал "Телеграф", российские оккупанты используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране и снизить моральный дух украинцев.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в связи с многочисленными санитарными потерями в личном составе и технике оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники.

Теги:
#Россия #Приднестровье #ВСУ
Боевики гибридной армии рф
Новости России
россия нашла новый источник "пушечного мяса"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Боевики гибридной армии рф
россия нашла новый источник "пушечного мяса"
Дата публикации
Категория
Посреди ночи жители областного центра видели зарево от пожара
Сирены каждый час, обстрелы и пожары: на Днепропетровщине рекордно "горячо"
Дата публикации
Категория
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
Дата публикации
Категория
Южным направлением оккупанты пытаются отвлечь внимание от Донбасса
Мучают Херсонщину и запугивают николаевцев: оккупанты усилили террор на юге Украины
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"