Хотят больше жертв среди мирных: оккупанты минируют в Украине даже стиральные машины

россия пытается нанести максимальный ущерб для гражданского населения.

Российские оккупанты используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране и снизить моральный дух украинцев.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

После ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападений на мирных жителей, включая наличие массовых захоронений.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев. Российские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном.

Российские войска не только убивают мирное население, но и используют гражданских заложников в качестве живого щита, а также минируют гражданскую инфраструктуру.

В МВД Украины сообщили, что противник минировал не только здания и автомобили, но и оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

"Там, где проживали захватчики, они выставляли растяжки – как на входе у дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", — сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.

Отметим, "Телеграф" следит за ситуацией на фронте — свежие карты боев в Украине на 10 апреля; горячими точками остаются Харьков, Изюм, отдельные населенные пункты и Донбасс.