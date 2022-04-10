Укр

Хотят больше жертв среди мирных: оккупанты минируют в Украине даже стиральные машины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
189
Работа украинских спасателей Новость обновлена 10 апреля 2022, 08:07
Работа украинских спасателей

россия пытается нанести максимальный ущерб для гражданского населения.

Российские оккупанты используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране и снизить моральный дух украинцев.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

После ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападений на мирных жителей, включая наличие массовых захоронений.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев. Российские силы также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего вреда гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном.

Российские войска не только убивают мирное население, но и используют гражданских заложников в качестве живого щита, а также минируют гражданскую инфраструктуру.

В МВД Украины сообщили, что противник минировал не только здания и автомобили, но и оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

"Там, где проживали захватчики, они выставляли растяжки – как на входе у дома, так и возле заборов. Также находят взрывные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", — сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Глава МВД сообщил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.

Отметим, "Телеграф" следит за ситуацией на фронте — свежие карты боев в Украине на 10 апреля; горячими точками остаются Харьков, Изюм, отдельные населенные пункты и Донбасс.

Теги:
#Россия #МВД #Минирование
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Украина
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
Дата публикации
Категория
Последствия тяжелых боев на одной из улиц
Подготовку вторжения видели еще летом 2021-го: Запад крупно ошибся с планами россии на Украину
Дата публикации
Категория
Разбитая техника россиян
Оккупанты разворачивают полевые госпитали, но все равно не могут остановить шквал потерь - Генштаб
Дата публикации
Категория
Особых успехов за прошедшие сутки россияне добиться не смогли
Враг концентрирует войска возле Харькова и "кошмарит" Мариуполь: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"