Оккупанты разворачивают полевые госпитали, но все равно не могут остановить шквал потерь - Генштаб

Оккупанты круглосуточно восстанавливают свою технику.

Из-за большого количества раненных у противника проблемы с медикаментами и медперсоналом.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 апреля на странице в Facebook.

В связи с многочисленными санитарными потерями в личном составе и технике оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала.

Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Напомним, в Кремле наконец-то официально признали, что их армия несет "значительные потери". При этом точно количества погибших или хотя бы раненных солдат и офицеров не озвучивают.

"Телеграф" следит за ситуацией на фронте — свежие карты боев в Украине на 10 апреля; горячими точками остаются Харьков, Изюм, отдельные населенные пункты и Донбасс.