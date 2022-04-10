Подготовку вторжения видели еще летом 2021-го: Запад крупно ошибся с планами россии на Украину

Запад пытался остановить войну в Украине.

Западная разведка уже летом знала о том, что небольшая группа российских чиновников планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на представителя западной разведки.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", — заявил один представитель западной разведки.

Осенью Вашингтон решил, что нужно что-то делать с данными своей разведки. Это решение, по словам участников, было принято на самом высоком уровне Белого дома — президентом Байденом.

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы. Поездка была открыта.

По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении своей страны действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

Читайте также: Категория Киев Повторный штурм Киева: будут ли россияне вновь наступать на столицу Украины Российские войска не пойдут на Киев еще раз, но пока возвращаться в город рано

Напомним, что россия напали на Украину рано утром 24 февраля. Война россии против Украины длится уже 46 дней.

"Телеграф" следит за ситуацией на фронте — свежие карты боев в Украине на 10 апреля; горячими точками остаются Харьков, Изюм, отдельные населенные пункты и Донбасс.