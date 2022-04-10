Укр

Подготовку вторжения видели еще летом 2021-го: Запад крупно ошибся с планами россии на Украину

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Последствия тяжелых боев на одной из улиц Новость обновлена 10 апреля 2022, 07:07
Последствия тяжелых боев на одной из улиц

Запад пытался остановить войну в Украине.

Западная разведка уже летом знала о том, что небольшая группа российских чиновников планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на представителя западной разведки.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", — заявил один представитель западной разведки.

Осенью Вашингтон решил, что нужно что-то делать с данными своей разведки. Это решение, по словам участников, было принято на самом высоком уровне Белого дома — президентом Байденом.

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы. Поездка была открыта.

По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении своей страны действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

Напомним, что россия напали на Украину рано утром 24 февраля. Война россии против Украины длится уже 46 дней.

"Телеграф" следит за ситуацией на фронте — свежие карты боев в Украине на 10 апреля; горячими точками остаются Харьков, Изюм, отдельные населенные пункты и Донбасс.

Теги:
#Россия #Донбасс #Разведка #ВСУ
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