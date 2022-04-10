Украина може купить немецкие гаубицы: какую пользу они принесут ВСУ

Пока политики тормозят, производители оружия не дремлют

Украина может получить около сотни самоходных гаубиц марки Panzerhaubitze 2000 напрямую от изготовителя, чтобы давать достойный отпор в войне с россией. С таким предложением выступила компания Krauss-Maffei Wegmann, направив соответствующее обращение в Минэкономики Германии.

Информацию передает немецкое издание Welt, ссылаясь на личные источники.

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По данным журналистов, компания предложила Украине закупку размером 1,7 млрд евро. В комплект, как уже сообщалось, входит сотня самоходных гаубиц. Если же этот вариант не устроит наших политиков, то имеется еще один — специальных гаубиц для БТР-ов Boxer. Такая партия техники обойдется чуть дешевле — в 1,2 млрд евро.

Гаубица Panzerhaubitze 2000

Важно то, что самоходные гаубицы — весьма полезные на войне. Их не располагают первыми для боя, однако они зачастую "прикрывают" и поддерживают тыл основных боевых танков. Дальность выстрела позволяет гаубицам покрывать большое расстояние. Также самоходная гаубица может использоваться для самообороны — даже против танка.

Вооружение марки Panzerhaubitze 2000 хорошо еще и тем, что может поражать цели на расстоянии около 30 км. В ситуации, когда не всегда есть возможность вплотную подобраться к врагу (а россияне максимально блокируют такие возможности для ВСУ), гаубицы могли бы стать отличной огневой поддержкой.

Тем временем, пока западные страны еще размышляют над возможностью поставок различного вооружения Украине, наши защитники самостоятельно его добывают — на поле боя. Как мы уже писали, ВСУ удалось отвоевать у россиян около тысячи боеспособной техники, которая уже используется против врага.

Также "Телеграф" писал, что в то время, как немецкий канцлер, вероятно, блокирует поставки Украине танков, правительство Словакии передало свой единственный комплекс ППО марки С-300, оставшись без подобной защиты.