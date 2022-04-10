"Эмоционально сложно": Зеленский рассказал, стоит ли договариваться с россией

По словам президента, чем крепче в Мариуполе будут наши позиции, тем лучше будет ситуация за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Associated Press и рассказал о необходимости продолжения мирных переговоров с россией, несмотря на то, что рф делает с Украиной

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Договариваться необходимо, хотя и сложно, признает Зеленский: "Сложно договариваться с людьми, которые пытали твой народ. Как мужчина, как отец я все это прекрасно понимаю. Но мы должны не терять возможностей дипломатического решения этого вопроса, если они у нас будут. Мы не должны решать за миллионы людей, которые хотят мира, и отказываться от диалога, просто говоря, что не станем говорить с убийцами".

Зеленский также констатировал возросшую внешнюю поддержку, но выразил разочарование, когда его спросили, достаточно ли оружия и техники, полученных Украиной с Запада, для изменения исхода войны. "Пока нет, — сказал он, переходя на английский для усиления акцента. — Конечно, недостаточно".

Что касается Мариуполя, то, по мнению Зеленского, исход битвы за этот город повлияет на переговорные позиции сторон.

"Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и в зоне ООС. И если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с рф", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский считает, что Украина готова бороться с оккупантами и параллельно искать другие дипломатические пути для разрешения конфликта.