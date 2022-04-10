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Украина должна "поставить точку" режимам вроде путинского: у Зеленского рассказали о целях в войне

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

В ОПУ заговорили о необходимости поставить точку в имперских амбициях россии

В Украине ожидают, что прямые переговоры между президентом Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным состоятся уже после того, как ВСУ одержат победу на Донбассе.

Об этом в эфире единого марафона украинских новостей заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, наша страна уже готова к большим битвам, в том числе и на Донбассе, и должна в них одержать победу прежде чем начать говорить о переговорах с российским руководством.

"После этого Украина получит более существенную переговорную позицию, имея которую, может диктовать определенные условия", — сказал Подоляк.

Он считает, что это может занять не менее двух-трех недель.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украина платит большую цену и ежедневно теряет людей и инфраструктуру, однако в настоящее время она является единственной страной в мире, которая может заставить россию избавиться от имперских иллюзий.

Поэтому, говорит Подоляк, неважно сколько времени понадобится, чтобы достичь своих целей и получить мощные гарантии того, что границы Украины будут навсегда закрыты от имперских амбиций и посягательств россии, а переговоры состоятся, когда у нашей страны будет иметь четкие позиции для этого.

Также он отметил, что наша страна доказала, что готова заплатить любую цену для возвращения мира к ценностям свободы.

"У нас нет иного пути. Ирпень, Буча… все дошло уже до того, что мы должны поставить точку таким режимам, которым является рф", — сказал Подоляк.

Как сообщалось ранее, Зеленский во время разговора с канцлером Австрии заявил, что Украина готовится к сложным боям в восточных и южных областях страны, но кроме этого политики ищут возможности завершить войну дипломатическим путем.

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#Украина #Россия #Михаил Подоляк
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