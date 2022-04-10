Україна має "поставити крапку" режимам на кшталт путінського: у Зеленського розповіли про цілі у війні

В ОПУ заговорили про необхідність поставити крапку в імперських амбіціях росії

В Україні очікують, що прямі переговори між президентом Володимиром Зеленським та кривавим диктатором володимиром путіним відбудуться вже після того, як ЗСУ здобудуть перемогу на Донбасі.

Про це в ефірі єдиного марафону українських новин заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, наша країна вже готова до великих битв, у тому числі й на Донбасі, і має в них здобути перемогу, перш ніж почати говорити про переговори з російським керівництвом.

"Після цього Україна отримає більш істотну переговорну позицію, маючи яку може диктувати певні умови", — сказав Подоляк.

Він вважає, що це може зайняти щонайменше два-три тижні.

Радник глави Офісу президента зазначив, що Україна платить велику ціну і щодня втрачає людей та інфраструктуру, проте наразі вона є єдиною країною у світі, яка може змусити росію позбавитися імперських ілюзій.

Тому, каже Подоляк, неважливо скільки часу знадобиться, щоб досягти своїх цілей та отримати потужні гарантії того, що кордони України будуть назавжди закриті від імперських амбіцій та зазіхань росії, а переговори відбудуться, коли наша країна матиме чіткі позиції для цього.

Також він зазначив, що наша країна довела, що готова заплатити будь-яку ціну для повернення світу до цінностей свободи.

"У нас немає іншого шляху. Ірпінь, Буча… все дійшло вже до того, що ми повинні поставити крапку таким режимам, яким є рф", — сказав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, Зеленський під час розмови з канцлером Австрії заявив, що Україна готується до складних боїв у східних та південних областях країни, але окрім цього політики шукають можливості завершити війну дипломатичним шляхом.