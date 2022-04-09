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Битва за Донбас вирішить результат війни — Україна може отримати кілька років миру - Сергій Гармаш

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Сергій Гармаш Сергій Гармаш
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Битва за Донбас — можливість знекровити супротивника Новина оновлена 09 квітня 2022, 10:43
Битва за Донбас — можливість знекровити супротивника

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" розповів, якими є шанси України у битві за Донбас.

Битва за Донбас – це битва за кінець війни

Зараз багато йдеться про Битву за Донбас, яка ось-ось вступить у вирішальну стадію.

Битви цієї не уникнути. І не треба її уникати. Для нас вона – можливість знекровити супротивника, звільнити Донбас та отримати кілька років миру.

Для Путіна захоплення Донбасу – це можливість показати себе переможцем та розбити найбільш потужне угруповання ЗСУ. Це дозволить йому диктувати Україні умови капітуляції.

Шанси України я оцінюю вище. Чисельної переваги росіян замало для успішного наступу. Якість живої сили низька. Єдина, але суттєва перевага орків – у небі. Однак і зараз, за наявності цієї переваги окупантів, ми успішно ведемо позиційну та маневрену оборону. Супротивник уже місяць не може взяти основні міста.

До того ж є привід думати, що Захід все ж таки дає нам наступальне озброєння. Захід розуміє, що битва за Донбас – це битва за кінець війни, а якщо її пограє Україна, то програє і Захід. Плюс – фактор мотивації. Тож наші шанси на перемогу я оцінюю високо.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас
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