Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" розповів, якими є шанси України у битві за Донбас.

Битва за Донбас – це битва за кінець війни

Зараз багато йдеться про Битву за Донбас, яка ось-ось вступить у вирішальну стадію.

Битви цієї не уникнути. І не треба її уникати. Для нас вона – можливість знекровити супротивника, звільнити Донбас та отримати кілька років миру.

Для Путіна захоплення Донбасу – це можливість показати себе переможцем та розбити найбільш потужне угруповання ЗСУ. Це дозволить йому диктувати Україні умови капітуляції.

Шанси України я оцінюю вище. Чисельної переваги росіян замало для успішного наступу. Якість живої сили низька. Єдина, але суттєва перевага орків – у небі. Однак і зараз, за наявності цієї переваги окупантів, ми успішно ведемо позиційну та маневрену оборону. Супротивник уже місяць не може взяти основні міста.

До того ж є привід думати, що Захід все ж таки дає нам наступальне озброєння. Захід розуміє, що битва за Донбас – це битва за кінець війни, а якщо її пограє Україна, то програє і Захід. Плюс – фактор мотивації. Тож наші шанси на перемогу я оцінюю високо.