Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" рассказал, каковы шансы Украины в битве за Донбасс.

Битва за Донбасс – это битва за исход войны

Сейчас много говорится о Битве за Донбасс, которая вот-вот вступит в решающую стадию.

Битвы этой не избежать. И не нужно ее избегать. Для нас она – возможность обескровить противника, освободить Донбасс и получить несколько лет мира.

Для Путина захват Донбасса – это возможность показать себя победителем и разбить наиболее мощную группировку ВСУ. Это позволит ему диктовать Украине условия капитуляции.

Шансы Украины я оцениваю выше. Численного преимущества россиян недостаточно для успешного наступления. Качество живой силы низкое. Единственное, но существенное преимущество орков – в небе. Однако и сейчас, при наличии этого преимущества оккупантов, мы успешно ведём позиционную и маневренную оборону. Противник уже месяц не может взять основные города.

К тому же есть повод думать, что Запад все же даёт нам наступательные вооружения. Запад понимает, что битва за Донбасс – это битва за исход войны, а если ее поиграет Украина, то проиграет и Запад. Плюс – фактор мотивации. Поэтому наши шансы на победу я оцениваю высоко.