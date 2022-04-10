Британцы пытаются отслеживать тех, кто может быть наблюдателем для преступников

Несколько британских ветеранов прибыли в Польшу, чтобы помогать украинцам, которые бегут в Европу от войны. Однако они занимаются не волонтерством или трудоустройством, а пытаются остановить секс-торговцев, желающих воспользоваться бедой украинских женщин.

Необычную историю рассказало издание Daily Mail.

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Ветераны скрывают свои имена и лица, чтобы не раскрывать свою личность для преступников. При этом рассказывают, что на польско-украинской границе действительно находится много подозрительных мужчин, которые могут быть связаны с незаконным бизнесом по торговле людьми.

У некоторых из них на телефонах — куча фото украинских семей, которые выезжают за границу из Львова и других городов. Эти снимки они получают от своих "дозорных", которые действуют на территории Украины.

Вероятные подозреваемые

"Они выслеживают жертву, обычно пожилую мать с дочерью в возрасте 20 лет или более молодую мать с дочерьми-подростками. Чем они моложе, тем лучше. Текущая ставка сейчас за девушку в возрасте 20 лет составляет 145 000 фунтов стерлингов", — говорит один из бывших военных.

Этих украинцев фотографируют, а их снимки сбрасывают тем, кто находится в Польше. Потом эти люди могут предложить свою помощь, автомобиль и прочее — однако их намерения совершенно далеки от хороших.

Британские ветераны выслеживают возможных работников секс-банд и сообщают о них в правоохранительные органы. В свободное время они помогают другим волонтерам раздавать украинцам еду и одежду.

Один из ветеранов подрабатывает волонтером

Отмечается, что ветераны работают по шесть часов через день, собирая свои "разведданные". Некоторые признаются, что у отдельных "покупателей" не хватает терпения: кое-кто пытался запихнуть целую семью в машину насильно, однако этому успели помешать.

Тем временем, пока Европа по-прежнему принимает всех желающих украинцев сбежать от войны, иностранные журналисты раскрыли задумку путина насчет подобного "переселения". Вероятно, в Кремле надеются, что в Европе устанут от украинских переселенцев и начнут давить на официальный Киев насчет мирного соглашения.

Однако ЕС не собирается ничего ограничивать, а наоборот — принимает новые позитивные решения для украинцев. Так, к примеру, для наших граждан станет бесплатным связь в роуминге, чтобы они могли спокойно поддерживать связь с домом.