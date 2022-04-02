NYT: россия не случайно бомбит мирные города, направляя поток беженцев в Европу

Украину уже покинуло более 3 миллионов жителей, и эта цифра может еще больше увеличится.

С начала российского вторжение на украинскую территорию, из Украины каждый день выезжаю за границу тысячи украинцев. За месяц войны более 3 млн граждан покинули свои дома и уехали в европейские страны, спасая свои жизни. Несмотря на то, что российская пропаганда продолжает уверять, что они не бомбят жилые кварталы, оказалось, что это может быть спланированным планом диктатора путина.

Такое мнение опубликовала редакция издания The New York Times.

Если не будет мирного соглашения, россия и дальше продолжит бомбардировки гражданской инфраструктуры, считают в NYT. Однако беженцы — это не недостаток войны владимира путина в Украине, а наоборот часть более широкой стратегии по деморализации гражданского населения и вытеснению жителей в соседние страны с целью их дестабилизации. Ярким примером подобного является ситуация на белорусско-польской границе, спровоцированная самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко.

Итого, такими темпами переселения украинцев, недовольство жителей стран-соседей может возрасти, и они будут оказывать давление на правительство, чтобы те заставили власти Украины как можно быстрее прекратить войну, тем самым идя на условия россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на то, что огромное количество украинцев вынуждены были покинуть государство и уехать за границу из-за полномасштабного вторжения российской федерации, нашлись и тысячи тех, кто не смог оставаться в стороне и вернулся на Родину, чтобы отстоять свои земли в борьбе с российскими оккупантами.

Следует также напомнить, что согласно подсчетам ООН, обнародованным после третьей недели войны в Украине, наше государство вынужденно покинули более 3 миллионов жителей.