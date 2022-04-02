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NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи Новина оновлена 02 квітня 2022, 09:18

Україну вже залишило понад 3 мільйони мешканців, і ця цифра може ще більше збільшиться.

З початку російського вторгнення на українську територію з України щодня виїжджаю за кордон тисячі українців. За місяць війни понад 3 млн громадян залишили свої будинки та поїхали до європейських країн, рятуючи свої життя. Попри те, що російська пропаганда продовжує запевняти, що вони не бомблять житлові квартали, виявилося, що це може бути спланованим планом диктатора путіна.

Таку думку опублікувала редакція газети The New York Times.

Якщо не буде мирної угоди, росія й надалі продовжить бомбардування громадянської інфраструктури, вважають у NYT. Проте біженці — це не недолік війни володимира путіна в Україні, а, навпаки, частина ширшої стратегії з деморалізації цивільного населення та витіснення жителів у сусідні країни з метою їхньої дестабілізації. Яскравим прикладом подібного є ситуація на білорусько-польському кордоні, спровокована самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Отже, такими темпами переселення українців, невдоволення жителів країн-сусідів може зрости, і вони чинитимуть тиск на уряд, щоб ті змусили владу України якнайшвидше припинити війну, тим самим йдучи на умови росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що величезна кількість українців змушені були залишити державу і виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення російської федерації, знайшлися і тисячі тих, хто не зміг залишатися осторонь і повернувся на Батьківщину, щоб відстояти свої землі у боротьбі з російськими окупантами.

Слід також нагадати, що згідно з підрахунками ООН, оприлюдненими після третього тижня війни в Україні, наша держава вимушено залишила понад 3 мільйони жителів.

Теги:
#Біженці #Росія #Путін #Володимир Путін #Українські біженці
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
Україна
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
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NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
NYT: росія не випадково бомбардує мирні міста, спрямовуючи потік біженців до Європи
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