"Я сказала брату, что мама спит, но он все понял": тяжелый рассказ юной беженки из Мариуполя наделал шуму в сети

Девочка из Мариуполя рассказала, как она выживала в обстреливаемом россиянами городе

Российские оккупанты с первых дней войны разрушают осажденный Мариуполь и тем самым принесли много горя мирным жителям, которые не смогли вовремя его покинуть.

Историей 16-летней девочки, которая пережила все ужасы войны, поделилась волонтер Вера Хвуст в своем Фейсбук.

"Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик всё к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замёрзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале.

Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале.

А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало.

Мама держалась до последнего, за 3 дня до нашей эвакуации она умерла.

Я сказала брату, что она крепко спит, и её не стоит будить. Но кажется он всё понял. Понял ещё когда умерла наша соседка, а мы не могли её вынести, и она начала пахнуть. А потом стало тихо и дядя Коля её вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком.

… трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали — меня несколько раз чуть не стошнило.

Я не верю больше в вашего Бога. Если бы Он был, мы бы так не страдали. Моя мама никогда, слышите, никогда не делала ничего плохого. Она даже не оставляла дядю Колю на ночь в другой комнате, пока они не поженились. Она ходила в храм и исповедовалась часто, и я. Дядя Коля даже курить бросил, что бы мама не нервничала, что это грех. А ваш Бог взял и убрал её. Мне там батюшка что-то говорил, что мама будет нести служение Богу, только лучше бы она несла служение тут, воспитывая нас.

Я ненавижу россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал сегодня по телефону? "Катя? Какая ещё Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?". А потом написал с левого номера "Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть.".

Я ненавижу их! Это же была его родная сестра?! Как так можно?

… знаете, я думаю, что я вернусь в Мариуполь. И буду жить на том же месте. И буду каждый раз, в один и тот же день спускаться в подвал нового дома и ложить цветы.

А ещё страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, что бы слышали. Эти уроды находили людей в подвалах и убивали. Те кто выжил, говорили, что русские военные могли изнасиловать и детей и стариков и даже трупы.

Если Бог есть, почему Он это допускает?

Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят наверное. И я возможно не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу.

… обнимите своих детей! А то вас не станет, и они не вспомнят ваш запах. Если я выдержу и потом будут у меня дети — я буду их обнимать круглосуточно", — рассказала девочка.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска 30 марта целенаправленно нанесли удары по зданию в Мариуполе, отмеченному символом Красного креста.

Кроме того, сами россияне не стесняются публиковать видео своих "подвигов". Так в сети появилась запись, на которой видно, как танк оккупантов расстреливает многоквартирный дом в городе.