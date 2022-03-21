Это ли не катастрофа? У Зеленского озвучили новое число переселенцев в Украине

Украинцы вынуждены покидать свои города из-за войны с россией

Более 3 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и искать временные убежища в странах Европейского союза из-за полномасштабного вторжения российских убийц на территорию украинского государства. Что касается цифр, отражающих полное количество вынужденных внутренних переселенцев, то они действительно впечатляют — с 24 февраля место жительство пришлось сменить около 11-12 миллионам человек.

Об этом в понедельник, 21 марта, на своей странице в соцсети написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые в результате покинули свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" — говорится в тексте публикации чиновника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на то, что огромное количество украинцев вынуждены были покинуть государство и уехать за границу из-за полномасштабного вторжения российской федерации, нашлись и тысячи тех, кто не смог оставаться в стороне и вернулся на Родину, чтобы отстоять свои земли в борьбе с российскими оккупантами.

Следует также напомнить, что согласно подсчетам ООН, обнародованным после третьей недели войны в Украине, наше государство вынужденно покинули более 3 миллионов жителей.