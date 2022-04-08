ЕС сделал важный шаг, чтобы помочь украинским беженцам

ЕС снизит расходы для беженцев из Украины на звонки домой

В странах Евросоюза хотят сделать бесплатный и доступный роуминг для украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения россии.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских оператора подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга для международных звонков между Евросоюзом и Украиной.

"Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины", — подчеркнул Федоров.

Отмечается, что мобильные операторы обязуются добровольно снизить тарифы на роуминг и другие услуги, которые взимаются во время совершения звонков между Украиной и ЕС.

Таким образом это позволит покрыть расходы мобильных операторов и минимизировать затраты для обеспечения международных звонков.

Согласно заявлению, обнародованному на сайте Евросюза, в Европу после начала вторжения россии уехало около 4,2 миллиона украинцев. В частности они были приняты Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, откуда часть из них была перемещена в другие европейские страны.

Как сообщалось ранее, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, прибывшая с визитом в Киеве, передала президенту Владимиру Зеленскому "опросник", по результатам которого будет определяться готовность нашей страны ко вступлению в ЕС.