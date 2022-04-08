ЕС сделал важный шаг, чтобы помочь украинским беженцам
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ЕС снизит расходы для беженцев из Украины на звонки домой
В странах Евросоюза хотят сделать бесплатный и доступный роуминг для украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения россии.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
Он отметил, что 24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских оператора подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга для международных звонков между Евросоюзом и Украиной.
"Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины", — подчеркнул Федоров.
Отмечается, что мобильные операторы обязуются добровольно снизить тарифы на роуминг и другие услуги, которые взимаются во время совершения звонков между Украиной и ЕС.
Таким образом это позволит покрыть расходы мобильных операторов и минимизировать затраты для обеспечения международных звонков.
Согласно заявлению, обнародованному на сайте Евросюза, в Европу после начала вторжения россии уехало около 4,2 миллиона украинцев. В частности они были приняты Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, откуда часть из них была перемещена в другие европейские страны.
Как сообщалось ранее, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, прибывшая с визитом в Киеве, передала президенту Владимиру Зеленскому "опросник", по результатам которого будет определяться готовность нашей страны ко вступлению в ЕС.
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