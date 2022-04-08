ЄС зробив важливий крок, аби допомогти українським біженцям

ЄС знизить витрати для біженців з України на дзвінки додому

У країнах Євросоюзу хочуть зробити безкоштовний та доступний роумінг для українських біженців, які були змушені покинути свої будинки через вторгнення росії.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що 24 мобільні оператори ЄС та 3 українські оператори підписали спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного та безкоштовного роумінгу для міжнародних дзвінків між Євросоюзом та Україною.

"Це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України", — наголосив Федоров.

Зазначається, що мобільні оператори зобов’язуються добровільно знизити тарифи на роумінг та інші послуги, які стягуються під час дзвінків між Україною та ЄС.

Таким чином, це дозволить покрити витрати мобільних операторів та мінімізувати витрати для забезпечення міжнародних дзвінків.

Згідно з заявою, оприлюдненою на сайті Євросюзу, до Європи після початку вторгнення росії поїхало близько 4,2 мільйона українців. Зокрема, вони були прийняті Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, звідки частина з них була переміщена в інші європейські країни.

Як повідомлялося раніше, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом у Києві, передала президенту Володимиру Зеленському "опитувальник", за результатами якого визначатиметься готовність нашої країни до вступу до ЄС.