Дочь украинского идеолога "русского мира" пытается уехать из россии в США
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Девушка, похоже, не хочет жить в русском мире
В воскресенье, 10 апреля, на 46-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что дочь бывшего народного депутата и предателя Украины Олега Царева Ольга хочет уехать из россии в США.
На это обратил внимание журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.
Крутчак показал скриншот сторис дочери Царева Ольги. В записи девушка просит у своих подписчиков помощь в оформлении визы в США.
"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, визовое агентство, которое занимается визами в США", — написала девушка.
Крутчак высмеял эту ситуацию, ведь Царев является видным адептом "русского мира".
"Пока Царев рассказывает о перспективах "русского мера", его дочь в России ищет варианты оформления визы в Америку", — написал Крутчак.
В 2021 году у сбежавшего в рф Царева умерла 17-летняя дочь Екатерина.
Напомним, в середине марта в Украине вместе с оккупантами объявился Царев. Еще до полномасштабной войны американская разведка сообщала, что рф хотела поставить во главе оккупационной администрации Украины именно Царева.
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