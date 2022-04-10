Укр

Дочь украинского идеолога "русского мира" пытается уехать из россии в США

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Олег Царев Новость обновлена 10 апреля 2022, 19:23
Олег Царев

Девушка, похоже, не хочет жить в русском мире

В воскресенье, 10 апреля, на 46-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что дочь бывшего народного депутата и предателя Украины Олега Царева Ольга хочет уехать из россии в США.

На это обратил внимание журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

Крутчак показал скриншот сторис дочери Царева Ольги. В записи девушка просит у своих подписчиков помощь в оформлении визы в США.

"Друзья, посоветуйте, пожалуйста, визовое агентство, которое занимается визами в США", — написала девушка.

Крутчак высмеял эту ситуацию, ведь Царев является видным адептом "русского мира".

"Пока Царев рассказывает о перспективах "русского мера", его дочь в России ищет варианты оформления визы в Америку", — написал Крутчак.

В 2021 году у сбежавшего в рф Царева умерла 17-летняя дочь Екатерина.

Напомним, в середине марта в Украине вместе с оккупантами объявился Царев. Еще до полномасштабной войны американская разведка сообщала, что рф хотела поставить во главе оккупационной администрации Украины именно Царева.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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