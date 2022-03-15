Притащили чучело: в Украине вместе с оккупантами объявился известный предатель

Бывший политик с упоением рассказывает про "освободителей"-россиян

На двадцатый день начатой россией войны в Украине объявился экс-нардеп от "Партии регионов", предатель Олег Царев. Он прибыл вместе с российской армией, прикрываясь необходимостью доставить "гуманитарный груз".

Видеозапись, подтверждающую нахождение бежавшего в рф политика в нашей стране, опубликовал журналист Денис Казанский.

Согласно сюжету пропагандистских российского телевидения, Царев приехал в Киевскую область. Гумконвой якобы был предназначен для жителей Бородянки и Катюжанки, что недалеко от столицы.

На камеру предатель, как и все пророссийские политики, рассыпается в благодарностях оккупационным войскам и рассказывает об "ужасах" ВСУ.

"Люди нуждаются в помощи. Украинские войска, уходя, разбили трансформаторы, нету электроэнергии. Нет электроэнергии — нет воды. Надо помогать людям", — заявил Олег Царев.

При этом он уверяет, что в городах и селах, где находится российская армия, мирному населению ничего не угрожает.

По словам Дениса Казанского, россияне могут на полном серьезе надеяться, что "притащенное ими чучело" будет работать в оккупационной власти в каком-то из украинских регионов. Журналист считает, что люди, которые выбирают подобные "кадры", обязательно проиграют.

Напомним, что неделю назад в Украине также заметили еще одну одиозную личность времен Евромайдана и оккупации Крыма — перебежавшую на сторону россии прокуроршу Наталью Поклонскую. Она пиарилась на раздаче гуманитарки на Херсонщине. При этом за ее поимку украинская сторона уже объявила крупную награду.