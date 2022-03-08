Скандальную Поклонскую заметили в Украине (фото)

Предательница Родины пытается выдавать себя за человека, привезшего гуманитарную помощь

Бывшая прокурор из оккупированного россией Крыма Наталья Поклонская, разыскиваемая в Украине, рискнула приехать на территорию Херсонщины. Она перемещается вместе с военными-захватчиками, якобы доставляя гуманитарные грузы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, Поклонская пытается показать себя в качестве благодетеля и филантропа. При этом, как известно, херсонцы полностью отказались от российской гуманитарки, уничтожив предложенные военнослужащими продукты.

Поклонская уже позирует с наборами российской гуманитарки

"Видно, что "няш-мяш" не ожидает удара. Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности — но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", — отметил Гончаренко.

Политик считает, что скандальную чиновницу необходимо задержать как можно быстрее, поэтому объявил своеобразное "сафари". По его мнению, о предательнице россия беспокоится не будет. А сама же Поклонская должна ответить за то, что променяла службу Родине на московскую квартиру и оккупационный режим.

Напомним, что раньше мы писали, как пленные российские солдаты рассказывают о своем пребывании в Украине — представители "второй армии мира" прятались несколько дней по лесам, а после сдались местному населению.