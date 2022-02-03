У Поклонской новая должность: "Я все ближе к Украине"

По словам Поклонской, приоритетом в работе видит для себя "защиту сограждан в Украине"

Президент российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего украинского прокурора Натальи Поклонской на должность заместителя руководителя Россотрудничества — федерального агентства, которое подчиняется Министерству иностранных дел России.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 2 февраля.

Как пишет издание "Крыминформ", корреспондентам которого удалось пообщаться с чиновницей, сама Поклонская в новой работе, включающая выполнение функций по развитию международных отношений между РФ и другими государствами СНГ, уже выбрала для себя приоритет и планирует "защищать соотечественников за рубежом, в частности в Украине".

"Мой российско-украинский опыт здесь пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу", — подчеркнула она.

Тогда же спикер российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что новая заместительница будет заниматься исключительно тем, чем сочтет нужным руководитель агентства.

Следует отметить, что Наталья Поклонская в 2012-2014 годах занимала должность старшего прокурора Генпрокуратуры Украины, а после аннексии крымского полуострова стала "прокурором" уже оккупированных территорий. В этой должности она пробыла включительно по 2016 год.

Бывшый украинский юрист также запомнилась своей инициативой по запрету представительного органа крымских татар (Меджлиса).

Кроме того, именно Поклонская была "стороной обвинения" в деле 2014 относительно известного украинского режиссера Олега Сенцова.

С 2016 по 2021 год юрист был депутатом Госдумы Российской Федерации и представлял партию "Единая Россия".

Ранее "Телеграф" сообщал, как Наталья Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде, что стало поводом для шуток среди пользователей сети.