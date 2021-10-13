Укр

Путин сослал "крымскую няшу" из Госдумы на тропические острова

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Наталья Поклонская Новость обновлена 13 октября 2021, 12:22
Наталья Поклонская

Новое назначение бывшей депутата стала поводом для шуток в сети.

Наталью Поклонскую, которая была прокурором Крыма при оккупационной власти, а затем стала депутатом ГосДумы РФ прошлого созыва, отсылают из Москвы послом в Кабо-Верде. О подобных планах стало известно еще в августе, но 13 октября документ подписан официально.

Указ размещен на официальном портале.

Поклонская ранее заявляла про желание попробовать себя на дипломатическом поприще и со среды она официально стала третьей женщиной-послом в РФ.

В сети на назначение Поклонской на островное государство на запад от Африканского континента отреагировали шутками. Новую должность называют "тропической ссылкой" и создают мемы.

Часть пользователей сравнили Кабо-Верде с Крымом, а у некоторых — проснулись творческие способности.

Кабо-Верде известна так же как острова Зеленого мыса — маленькое государство в Атлантическом океане. Его население — чуть больше полумиллиона человек. В литературе их иногда называют "забытыми островами" из-за удаленности от континента на около 600 км.

Ранее "Телеграф" писал, что в России заявили об опасности эпидемии чумы.

Теги:
#РФ #Посол #Кабо-Верде #Наталья Поклонская
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