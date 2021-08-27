В России придумали, куда "сплавить" скандально известную Поклонскую

Поклонская заявила, что не прочь стать дипломатом и улететь в Африку

Наталью Поклонскую — ту самую "прокуроршу" Крыма, которая сразу после оккупации полуострова Россией стала на сторону страны-агрессора и заявила, что "Крым — наш" — готовят к новой должности.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в Госдуме, Поклонскую могут выслать из страны в качестве посла Кабо-Верде (островное государство в Африке).

Инсайдеры говорят, что документы для Поклонской уже готовы, однако ее должность должны согласовать депутаты. Сама же прокурорша заявила, что пока точной информации об этом нет, однако она не прочь сменить погоны на портфель дипломата.

Наталью Поклонскую украинские интернет-пользователи в шутку именуют "няш мяш": после ее скандального заявления "Крым наш" (имела ввиду российский) в сети появилась песня-пародия на эти слова: "Няш мяш, Крым наш". Какое-то время ролик был вирусным и собрал более 46 млн просмотров.

После прокурорской карьеры в 2016-м Поклонская стала депутатом Госдумы от "Единой России". В Украине же уроженку Луганской области, которая прожила в нашей стране всю сознательную жизнь до предательства, объявили в розыск за "действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Напомним, вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире местного телевидения высказал мнение, что Украина является "частью великой России", после чего вспыхнул скандал.