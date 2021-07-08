В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире в эфире местного телевидения высказал мнение, что Украина является "частью великой России".

При этом, тех политиков, которые с этим не согласны, он предложил "вешать на столбах".

Слова Толстого прозвучали в прямом эфире на канале "Россия 1". Сначала он повторил слова российского президента Владимира Путина о том, что якобы украинцы и россияне являются "одним народом", а все проблемы, по его убеждению, идут от "кучки негодяев", которые якобы "неконституционным путем захватили власть" в Украине.

"Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина это безусловно часть нашей великой России", сказал он.

На это обратил внимание представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят", - написал он.

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина - "часть великой России", а тех политиков, кто с этим не согласен, назвал «кучкой негодяев», которых надо "перевешать на фонарях". А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят pic.twitter.com/RclMXPcWHZ — Денис Казанський (@den_kazansky) July 8, 2021

Слова Толстого вызвали возмущение у пользователей сети.

Как сообщалось ранее, Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу" чего Путин добивается своими заявлениями о "дружбе с украинцами" и как на это стоит реагировать Украине.