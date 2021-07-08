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В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)

В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире в эфире местного телевидения высказал мнение, что Украина является "частью великой России". 

При этом, тех политиков, которые с этим не согласны, он предложил "вешать на столбах". 

Слова Толстого прозвучали в прямом эфире на канале "Россия 1". Сначала он повторил слова российского президента Владимира Путина о том, что якобы украинцы и россияне являются "одним народом", а все проблемы, по его убеждению, идут от "кучки негодяев", которые якобы "неконституционным путем захватили власть" в Украине. 

"Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина это безусловно часть нашей великой России", сказал он. 

На это обратил внимание представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

"А потом они удивляются, почему же в Украине их так не любят", - написал он.

Слова Толстого вызвали возмущение у пользователей сети. 

Как сообщалось ранее, Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу" чего Путин добивается своими заявлениями о "дружбе с украинцами" и как на это стоит реагировать Украине. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Петр Толстой.
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