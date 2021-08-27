У Росії придумали, куди "сплавити" скандально відому Поклонську

Поклонська заявила, що не проти стати дипломатом і полетіти в Африку

Наталю Поклонську — ту саму "прокуроршу" Криму, яка відразу після окупації півострова Росією стала на сторону країни-агресора і заявила, що "Крим — наш" — готують до нової посади.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела в Держдумі, Поклонську можуть вислати з країни в якості посла Кабо-Верде (острівна держава в Африці).

Інсайдери говорять, що документи для Поклонської вже готові, проте її посаду повинні узгодити депутати. Сама ж прокурорша заявила, що поки точної інформації про це немає, проте вона не проти змінити погони на портфель дипломата.

Наталю Поклонську українські інтернет-користувачі в жарт називають "няш мяш": після її скандальної заяви "Крим наш" (мала на увазі російський) в мережі з’явилася пісня-пародія на ці слова: "Няш мяш, Крим наш". Якийсь час ролик був вірусним і зібрав понад 46 млн переглядів.

Після прокурорської кар’єри в 2016-му Поклонська стала депутатом Держдуми від "Єдиної Росії". В Україні ж уродженку Луганській області, яка прожила в нашій країні все свідоме життя до зради, оголосили в розшук за "дії, вжиті з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Нагадаємо, віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой в ефірі місцевого телебачення висловив думку, що Україна є "частиною великої Росії", після чого спалахнув скандал.