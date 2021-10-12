Укр

В России заявляют об угрозе эпидемии чумы: подробности

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В России опасаются чумы Новость обновлена 12 октября 2021, 11:27
В России опасаются чумы

Главный санитарный врач России обеспокоена ситуацией с чумой, количество случаев которой в мире увеличивается

На фоне бушующего коронавируса в России сделали заявление о старо смертельной болезни. Местные медики думают, что в мире может "проснуться" чума, унесшая миллионы жизней в прошлые столетия.

Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, пишут росСМИ.

Медик говорит, что чума может вспыхнуть вновь из-за изменений климата и антропогенного воздействия на окружающую среду.

По словам Поповой, на текущий момент в мире уже увеличилось количество случаев чумы, которую переносят блохи от животных: крыс, сусликов, сурков и прочих грызунов. А так как это антропозоонозная инфекция — общая как для зверей, так и для людей — то есть риск новой эпидемии.

Напомним, в США дети начали массово болеть малоизвестным респираторным вирусом. Вспышку заболевания специалисты объясняют тем, что из-за локдауна дети не смогли выработать собственный иммунитет.

Также мы писали, что в Индии вспыхнул новый неизвестный вирус, который унес жизни минимум 68 человек, из которых 40 умерших — это маленькие дети.

Теги:
#Россия #Болезнь #Эпидемия #Чума
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