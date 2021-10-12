В России заявляют об угрозе эпидемии чумы: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 26
Главный санитарный врач России обеспокоена ситуацией с чумой, количество случаев которой в мире увеличивается
На фоне бушующего коронавируса в России сделали заявление о старо смертельной болезни. Местные медики думают, что в мире может "проснуться" чума, унесшая миллионы жизней в прошлые столетия.
Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, пишут росСМИ.
Медик говорит, что чума может вспыхнуть вновь из-за изменений климата и антропогенного воздействия на окружающую среду.
По словам Поповой, на текущий момент в мире уже увеличилось количество случаев чумы, которую переносят блохи от животных: крыс, сусликов, сурков и прочих грызунов. А так как это антропозоонозная инфекция — общая как для зверей, так и для людей — то есть риск новой эпидемии.
Напомним, в США дети начали массово болеть малоизвестным респираторным вирусом. Вспышку заболевания специалисты объясняют тем, что из-за локдауна дети не смогли выработать собственный иммунитет.
Также мы писали, что в Индии вспыхнул новый неизвестный вирус, который унес жизни минимум 68 человек, из которых 40 умерших — это маленькие дети.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-