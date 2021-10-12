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У Росії заявляють про загрозу епідемії чуми: подробиці

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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У Росії побоюються чуми Новина оновлена 12 жовтня 2021, 11:27
У Росії побоюються чуми

Головний санітарний лікар Росії стурбована ситуацією з чумою, кількість випадків якої в світі збільшується

На тлі бурхливого коронавірусу в Росії зробили заяву про стару смертельну хворобу. Місцеві медики думають, що в світі може "прокинутися" чума, що забрала мільйони життів в минулі століття.

Про це заявила головний санітарний лікар Росії Анна Попова, пишуть росЗМІ.

Медик каже, що чума може спалахнути знову через зміни клімату та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

За словами Попової, на поточний момент в світі вже збільшилася кількість випадків чуми, яку переносять блохи від тварин: щурів, ховрахів, бабаків та інших гризунів. А так як це антропозоонозна інфекція — загальна як для звірів, так і для людей — то є ризик нової епідемії.

Нагадаємо, в США діти почали масово хворіти маловідомим респіраторним вірусом. Спалах захворювання фахівці пояснюють тим, що через локдаун діти не змогли виробити власний імунітет.

Також ми писали, що в Індії спалахнув новий невідомий вірус, який забрав життя щонайменше 68 осіб, з яких 40 померли — це маленькі діти.

Теги:
#Росія #Хвороба #Епідемія #Чума
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