В Індії спалахнув невідомий смертоносний вірус, який атакує дітей: подробиці

Невивчена лихоманка бушує, в основному, в сільській місцевості Індії і вражає дітей

В Індії спалахнув новий невідомий вірус, який забрав життя вже 68 осіб, з яких 40 померлих — це діти.

За інформацією ЗМІ The Times of India, яке посилається на місцевих медиків, лихоманка спалахнула в штаті Уттар-Прадеш. Найбільше жертв — у сільській місцевості районів Агра, Матхура, Фірозабад і Касгандж. Крім того, ще 72 дитини борються за своє життя в місцевих лікарнях, які переповнені.

Індійські медики кажуть, що у більшості хворих "загадкової лихоманкою" вони спостерігали високу температуру, зневоднення і падіння рівня тромбоцитів в крові. Також вони стурбовані тривалістю хвороби: дітям, які зазвичай видужують швидко, потрібно два тижні, щоб стати на ноги.

В Індії зараз вивчають дивну хворобу і не виключають, що її можуть переносити комарі, які особливо активні в сільській місцевості. Також є ймовірність, що вірус передається від людини до людини.

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