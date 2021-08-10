ВОЗ бьет тревогу из-за гибели пациента от вируса, от которого пока нет лекарств

ВОЗ предупреждает о первом случае смерти от геморрагической лихорадки Марбург в Гвинее.

Об этом информирует Reuters.

О пациенте, который погиб из-за данной лихорадки, ничего не сообщается, однако ученые предупреждают: болезнь неизлечима и передается от человека к человеку.

Первый случай лихорадки Марбург в Гвинее обнаружили пару лет назад наряду с вирусом Эбола. Образцы исследовали в двух лабораториях, и диагноз подтвердился.

Отметим, что на сегодня нет препаратов, способных нейтрализовать этот вирус, который произошел от плодоядных летучих мышей из семейства Pteropodidae. Однако ученые делают все, чтобы найти лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что в противовес теории о том, что коронавирус произошел от летучих мышей, в США заявили о его искусственной природе. Мол, в их разведке владеют доказательствами истинного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал начало пандемии в декабре 2019 года, и даже назвали одного из виновных.