Укр

В Украину из Африки завезли смертельную лихорадку: подробности

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В Украину из Африки завезли смертельную лихорадку: подробности Новость обновлена 27 августа 2021, 10:15
Малярию чаще всего переносят самки комаров вида Anopheles

Харьковские медики спасают женщину, у которой выявили тропическую малярию

Харьковские медики рапортуют о случае малярии, который завезли в Украину из Нигерии.

Об этом пишет местный сайт "Объектив" со ссылкой на лабораторный центр.

Известно, что малярией в Африке заболела 42-летняя харьковчанка, которая почувствовала первые симптомы недомогания — слабость, головную боль и жар до 38,5 градусов — еще неделю назад. К медикам она обратилась только 24 августа: в результате диагностики у нее нашли возбудителей тропической малярии. 

СМИ пишет о том, что в Нигерии харьковчанке не было плохо, однако она не отрицает того, что ее кусали комары — переносчики данного заболевания.

Отметим, что тропическая малярия является наиболее тяжелой формой подобной лихорадки, которая может закончиться летальным исходом. Малярию могут переносить насекомые — обычно это самки комаров вида Anopheles, который очень распространен в Африке.

За год в мире малярией обычно заболевает более 200 млн человек, и, в среднем, более 400 000 человек, увы, не выживают. Важно помнить, что лечение от недуга нужно начать в первые сутки после укуса, тогда малярия не перейдет в опасную форму.

Напомним, весной малярию выявили у пяти украинцев, один из которых умер.

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