Скачать
Воскресенье, 16.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших

Малярия попала в Украину из африканских стран на кораблях: из пятерых заболевших один умер, двоих ищут

Малярия попала в Украину из африканских стран на кораблях: из пятерых заболевших один умер, двоих ищут
22:57 Сегодня Телеграф

Информацию об опасном заболевании обнародовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на оперативной информации региональных лабораторных центров. Один из пяти зарегистрированных завезенных случаев малярии у пяти граждан Украины стал летальным.

Все больные - сотрудники морских судов, курсировавших в страны "черного континента".

Так, сообщается, что в начале мая малярию подтвердили у 43-летнего одессита, который несколько последних месяцев работал в качестве капитана танкера-газовоза, осуществлявшего перевозки в порты Анголы.

У мужчины наблюдались повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль, жаропонижающие препараты не помогали. В частное медицинское учреждение его госпитализировали на шестой день после проявления симптомов. А затем из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. 

"Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия" – сообщает ЦОЗ, уточняя, что информация о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе отсутствует. Эпидрасследование продолжается.

Еще для одного моряка заболевание стало смертельным: 31-летний мужчина из Одесской области в течение полугода был поваром на борту морского судна, которое курсировало в такие страны как Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго. Как оказалось, противомалярийные препараты во время рейса он не получал.

Выяснилось, что на этом судне находились шестеро наших соотечественников и двое из них с диагнозом "малярия" находятся в больницах Николаева и Херсона. Причем, больной с Херсонщины обратился за медицинской помощью через неделю с момента заболевания - только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое коллег заболели малярией, а один умер. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось. Согласно опросам, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась.

Малярия ("болотная лихорадка") – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками малярийных комаров. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. При несвоевременном обращении в лечебное учреждение, заболевание может стать причиной смерти.

Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний - завезенные.

Напомним, в марте текущего года в Харькове от малярии скончалась 40-летняя женщина. После возвращения из Танзании у нее появились признаки заболевания. Пациентку проверили на COVID-19, но обследование на малярию не проводили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 163

Все по теме:

Болезни, Малярия, Моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путина нужно дожать: Украине подсказали способ противостояния российской агрессии
02 "Эта корона твоя": "Мисс Украина" Лиза Ястремская в алом вечернем платье заворожила поклонников (фото)
03 Путин раздражен, нужно продолжать в том же духе: в Украине указали на важный нюанс с арестом Медведчука
04 В России студентка продала девственность за iPhone, но он оказался липовым: детали поучительной истории
05 "Вы, бл*ть, в своем уме вообще?" Фанаты "казанского стрелка" шокировали сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
&quot;Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец&quot;: жертвы семейного насилия готовы на суицид
"Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец": жертвы семейного насилия готовы на суицид
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Евровидение-2021 стартовало в Роттердаме: как это было (видео)
Евровидение-2021 стартовало в Роттердаме: как это было (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь