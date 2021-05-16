Малярия попала в Украину из африканских стран на кораблях: из пятерых заболевших один умер, двоих ищут

Информацию об опасном заболевании обнародовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на оперативной информации региональных лабораторных центров. Один из пяти зарегистрированных завезенных случаев малярии у пяти граждан Украины стал летальным.

Все больные - сотрудники морских судов, курсировавших в страны "черного континента".

Так, сообщается, что в начале мая малярию подтвердили у 43-летнего одессита, который несколько последних месяцев работал в качестве капитана танкера-газовоза, осуществлявшего перевозки в порты Анголы.

У мужчины наблюдались повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль, жаропонижающие препараты не помогали. В частное медицинское учреждение его госпитализировали на шестой день после проявления симптомов. А затем из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию городской инфекционной больницы.

"Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия" – сообщает ЦОЗ, уточняя, что информация о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе отсутствует. Эпидрасследование продолжается.

Еще для одного моряка заболевание стало смертельным: 31-летний мужчина из Одесской области в течение полугода был поваром на борту морского судна, которое курсировало в такие страны как Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго. Как оказалось, противомалярийные препараты во время рейса он не получал.

Выяснилось, что на этом судне находились шестеро наших соотечественников и двое из них с диагнозом "малярия" находятся в больницах Николаева и Херсона. Причем, больной с Херсонщины обратился за медицинской помощью через неделю с момента заболевания - только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое коллег заболели малярией, а один умер. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось. Согласно опросам, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась.

Малярия ("болотная лихорадка") – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками малярийных комаров. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. При несвоевременном обращении в лечебное учреждение, заболевание может стать причиной смерти.

Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний - завезенные.

Напомним, в марте текущего года в Харькове от малярии скончалась 40-летняя женщина. После возвращения из Танзании у нее появились признаки заболевания. Пациентку проверили на COVID-19, но обследование на малярию не проводили.