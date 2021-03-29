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Украинка умерла от малярии после возвращения с Занзибара: симптомы спутали с признаками коронавируса

Украинка умерла от малярии после возвращения с Занзибара: симптомы спутали с признаками коронавируса
17:31 Сегодня Телеграф

Смерть от экзотической болезни произошла в Харькове. 40-летняя местная жительница скончалась от малярии.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Женщина вернулась из Занзибара (Танзания) 14 марта. В африканской стране она провела около месяца. За это время у нее не было признаков малярии. Украинка замечала укусы комаров, однако индивидуальную химиопрофилактику до и во время поездки не проводила.

"19 марта у больной появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градусов. Впервые за медицинской помощью она обратилась 23 марта, однако ей было проведено обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводили", - отметили в центре.

И только 24 марта больную госпитализировали в медицинское учреждение. Тогда-то у нее и обнаружили малярию. Лечение оказалось безрезультатным, женщина умерла.

Напомним, в феврале две сотни украинских туристов застряли в Занзибаре (Танзания) из-за поломки самолета.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Харьков, Танзания, Малярия, Смерть.
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