Рус

В Україну з Африки завезли смертельну лихоманку: подробиці

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
В Україну з Африки завезли смертельну лихоманку: подробиці Новина оновлена 27 серпня 2021, 10:15
Малярію найчастіше переносять самки комарів виду Anopheles

Харківські медики рятують жінку, у якої виявили тропічну малярію

Харківські медики рапортують про випадок малярії, який завезли в Україну з Нігерії.

Про це пише місцевий сайт "Об’єктив" з посиланням на лабораторний центр.

Відомо, що на малярію в Африці захворіла 42-річна харків’янка, яка відчула перші симптоми нездужання — слабкість, головний біль і жар до 38,5 градусів — ще тиждень тому. До медиків вона звернулася лише 24 серпня: в результаті діагностики у неї знайшли збудників тропічної малярії.

ЗМІ пише про те, що в Нігерії харків’янці не було погано, проте вона не заперечує того, що її кусали комарі — переносники даного захворювання.

Відзначимо, що тропічна малярія є найбільш важкою формою подібної лихоманки, яка може закінчитися летальним результатом. Малярію можуть переносити комахи — зазвичай це самки комарів виду Anopheles, який дуже поширений в Африці.

За рік у світі малярією зазвичай захворює понад 200 млн осіб, і, в середньому, більше 400 000 чоловік, на жаль, не виживають. Важливо пам’ятати, що лікування від недуги потрібно почати в першу добу після укусу, тоді малярія не перейде в небезпечну форму.

Нагадаємо, навесні малярію виявили у п’яти українців, один з яких помер.

Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Економіка та Фінанси
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Категорія
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дата публікації
Категорія
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"