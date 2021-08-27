В Україну з Африки завезли смертельну лихоманку: подробиці

Харківські медики рятують жінку, у якої виявили тропічну малярію

Харківські медики рапортують про випадок малярії, який завезли в Україну з Нігерії.

Про це пише місцевий сайт "Об’єктив" з посиланням на лабораторний центр.

Відомо, що на малярію в Африці захворіла 42-річна харків’янка, яка відчула перші симптоми нездужання — слабкість, головний біль і жар до 38,5 градусів — ще тиждень тому. До медиків вона звернулася лише 24 серпня: в результаті діагностики у неї знайшли збудників тропічної малярії.

ЗМІ пише про те, що в Нігерії харків’янці не було погано, проте вона не заперечує того, що її кусали комарі — переносники даного захворювання.

Відзначимо, що тропічна малярія є найбільш важкою формою подібної лихоманки, яка може закінчитися летальним результатом. Малярію можуть переносити комахи — зазвичай це самки комарів виду Anopheles, який дуже поширений в Африці.

За рік у світі малярією зазвичай захворює понад 200 млн осіб, і, в середньому, більше 400 000 чоловік, на жаль, не виживають. Важливо пам’ятати, що лікування від недуги потрібно почати в першу добу після укусу, тоді малярія не перейде в небезпечну форму.

Нагадаємо, навесні малярію виявили у п’яти українців, один з яких помер.