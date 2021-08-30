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В Индии вспыхнул неизвестный смертоносный вирус, который атакует детей: подробности

Автор
Е. Волкова
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Автор
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В Индии вспыхнул неизвестный смертоносный вирус, который атакует детей: подробности Новость обновлена 30 августа 2021, 15:47
Новый вирус атакует детей, у которых наблюдаются жар и обезвоживание

Неизученная лихорадка бушует, в основном, в сельской местности Индии и поражает детей

В Индии вспыхнул новый неизвестный вирус, который унес жизни уже 68 человек, из которых 40 умерших — это дети.

По информации СМИ The Times of India, которое ссылается на местных медиков, лихорадка вспыхнула в штате Уттар-Прадеш. Больше всего жертв — в сельской местности районов Агра, Матхура и Фирозабад, Этах и Касгандж. Кроме того, еще 72 ребенка борются за свою жизнь в местных больницах, которые переполнены.

Индийские медики говорят, что у большинства заболевших "загадочной лихорадкой" они наблюдали высокую температуру, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Также они обеспокоены длительностью болезни: детям, которые обычно выздоравливают быстро, нужно две недели, чтобы поправиться.

В Индии сейчас изучают странную болезнь и не исключают, что ее могут переносить комары, которые особенно активны в сельской местности. Также есть вероятность, что вирус передается от человека к человеку.

Напомним, харьковские медики рапортуют о случае тропической малярии, который завезли в Украину из Нигерии.

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