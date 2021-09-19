На тлі пандемії COVID-19 вже на двох континентах спалахнув маловивчений вірус, небезпечний для дітей

Дітям часто потрібен додатковий кисень

Через карантинні обмеження, введені у світі через коронавірус, діти почали масово хворіти маловідомим респіраторним вірусом. Спалах захворювання фахівці пояснюють тим, що через локдаун діти не змогли виробити власний імунітет.

Про це у суботу, 18 вересня, повідомляє BBC.

Першими забили на сполох лікарі Нью-Йорка (США) після того, як у одну з лікарень у березні почали масово привозити немовлят з кашлем та проблемами дихання. Причиною цього став респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ). Лікарів шокував той факт, що вірус поширюється весною, хоча до цього його пік завжди припада на зиму.

У дитячій інфекційній лікарні Нью-Йорка зазначили, що у березні госпіталізованих дітей з цим вірусом було дуже багато, а відділення інтенсивної терапії було переповненим.

За наступні кілька місяців позасезонний сплеск вірусу охопив південні штати США, Швейцарію, Японію та Британію.

Медики таку дивну поведінку вірусу повʼязують з наслідками пандемії коронавірусу, адже карантин та деякі протиепідемічні заходи стримали поширення цього вірусу, тому діти не змогли виробити проти нього імунітет.

А вже після того, як карантин ослабили, вірус РСВ найбільше вразив немовлят. Відомо, що 1-2% дітей до 6 місяців потребували госпіталізації та додаткового кисню, а деяким немовлятам взагалі знадобився зонд для годування.

Лікарі зазначають, що найбільшому ризику піддаються недоношені немовлята та діти, які мають захворювання легень і серця.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Індії спалахнув невідомий смертоносний вірус, який забрав життя десятків дітей. Лихоманка спалахнула в штаті Уттар-Прадеш, найбільше постраждали сільські райони. Не виключають, що вірус можуть переносити комарі.