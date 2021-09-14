Карантин повертається в Україну: список заборон для "жовтої" зони
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Незабаром всі області можуть перейти в жовту зону
З ростом захворюваності на коронавірус в Україні, який почався з перших же днів осені, все більше регіонів наближаються до порогу карантинних обмежень, і вже починає вводитися "жовта" зона.
Вона передбачає ряд заборон, повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Відзначається, що на території "жовтої" зони карантину заборонено:
- проводити масові заходи, якщо там буде більше однієї людини на 4 квадратних метри;
- більше однієї людини на 10 квадратних метрів в спортзалах і фітнес-центрах;
- заповненість більше 50% в кінотеатрах та інших закладах культури;
- робота навчальних закладів.
Однак важливий момент полягає в тому, що ці заборони не поширюються на заклади, де 80% персоналу і 100% повнолітніх відвідувачів мають жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію.
Таким чином, якщо в школах і закладах щільно візьмуться за вакцинацію, — їх не закриють навіть після оголошення "жовтої" зони карантину.
При цьому, носіння захисних масок залишається обов’язковою умовою незалежно від зони карантину.
Як повідомляв "Телеграф", в МОЗ вже говорили про те, що незабаром всі області України можуть перейти в "жовту" зону, в той час як Закарпатська область має потрапити туди вже на наступному тижні.
Нагадаємо, що в Україні ввели два види COVID-сертифікатів : жовтий видається в "Дії" після першого уколу вакцини від коронавірусу, в зелений — після завершення курсу.
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