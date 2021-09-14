Карантин повертається в Україну: список заборон для "жовтої" зони

Незабаром всі області можуть перейти в жовту зону

З ростом захворюваності на коронавірус в Україні, який почався з перших же днів осені, все більше регіонів наближаються до порогу карантинних обмежень, і вже починає вводитися "жовта" зона.

Вона передбачає ряд заборон, повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Відзначається, що на території "жовтої" зони карантину заборонено:

проводити масові заходи, якщо там буде більше однієї людини на 4 квадратних метри;

більше однієї людини на 10 квадратних метрів в спортзалах і фітнес-центрах;

заповненість більше 50% в кінотеатрах та інших закладах культури;

робота навчальних закладів.

Однак важливий момент полягає в тому, що ці заборони не поширюються на заклади, де 80% персоналу і 100% повнолітніх відвідувачів мають жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію.

Таким чином, якщо в школах і закладах щільно візьмуться за вакцинацію, — їх не закриють навіть після оголошення "жовтої" зони карантину.

При цьому, носіння захисних масок залишається обов’язковою умовою незалежно від зони карантину.

Як повідомляв "Телеграф", в МОЗ вже говорили про те, що незабаром всі області України можуть перейти в "жовту" зону, в той час як Закарпатська область має потрапити туди вже на наступному тижні.

Нагадаємо, що в Україні ввели два види COVID-сертифікатів : жовтий видається в "Дії" після першого уколу вакцини від коронавірусу, в зелений — після завершення курсу.