На фоне пандемии COVID-19 уже на двух континентах вспыхнул малоизученный вирус, опасный для детей

Детям часто требуется дополнительный кислород

Из-за карантина, введенного в мире в связи с коронавирусом, дети начали массово болеть малоизвестным респираторным вирусом. Вспышку заболевания специалисты объясняют тем, что из-за локдауна дети не смогли выработать собственный иммунитет.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает BBC.

Первыми забили тревогу врачи Нью-Йорка (США) после того, как в одну из больниц в марте начали массово привозить младенцев с кашлем и проблемами дыхания. Причиной этого стал респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Врачей шокировал тот факт, что вирус распространяется весной, хотя до этого его пик всегда приходился на зиму.

В детской инфекционной больнице Нью-Йорка отметили, что в марте госпитализированных детей с этим вирусом было очень много, а отделение интенсивной терапии было переполненным.

За следующие несколько месяцев внесезонный всплеск вируса охватил южные штаты США, Швейцарию, Японию и Великобританию.

Медики такое странное поведение вируса связывают с последствиями пандемии коронавируса, ведь карантин и некоторые противоэпидемические мероприятия сдержали распространение этого вируса, поэтому дети не смогли выработать против него иммунитет.

А уже после того, как карантин ослабили, вирус РСВ больше всего поразил младенцев. Известно, что 1-2% детей до 6 месяцев нуждались в госпитализации и дополнительном кислороде, а некоторым младенцам вообще понадобился зонд для кормления.

Врачи отмечают, что наибольшему риску подвергаются недоношенные младенцы и дети, имеющие заболевания легких и сердца.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Индии вспыхнул неизвестный смертоносный вирус, который унес жизни десятков детей. Лихорадка вспыхнула в штате Уттар-Прадеш, больше всего пострадали сельские районы. Не исключают, что вирус могут переносить комары.