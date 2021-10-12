Более 300 умерших за сутки: статистика коронавируса в Украине 12 октября
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За сутки значительно возросло количество больных детей и медиков
По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине зафиксировали 11996 новых случаев коронавируса, что на три тысячи больше, чем днем ранее. При этом за прошедшие сутки значительно возросло количество летальных случаев и ухудшилась заболеваемость среди детей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, если накануне коронавирусом заболели 863 ребенка, то уже сегодня количество больных несовершеннолетних достигло 1262. Ухудшились показатели заболеваемости и среди медиков — за сутки + 227 случаев (прошедшие сутки было 78).
Судя по данным, летальность возросла на сотню случаев, но при этом стало несколько меньше госпитализаций и значительно больше пациентов, преодолевших болезнь.
Всего за прошедшие сутки:
- госпитализировали — 2274 (сутками ранее — 2672)
- умерли — 325 (ранее — 207)
- выздоровели — 5419 (до этого — 2053).
Среди регионов "антилидером" в очередной раз стала Харьковщина (1502). Кроме нее высокий уровень заболеваемости зафиксировали во Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.
Напомним, в Украине за неделю вдвое возросло количество "оранжевых" областей, а многие из них оказались на грани "красной" зоны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что не так с темпами заболевания коронавирусом в Украине.
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