Более 300 умерших за сутки: статистика коронавируса в Украине 12 октября

За сутки значительно возросло количество больных детей и медиков

По состоянию на утро вторника, 12 октября, в Украине зафиксировали 11996 новых случаев коронавируса, что на три тысячи больше, чем днем ранее. При этом за прошедшие сутки значительно возросло количество летальных случаев и ухудшилась заболеваемость среди детей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, если накануне коронавирусом заболели 863 ребенка, то уже сегодня количество больных несовершеннолетних достигло 1262. Ухудшились показатели заболеваемости и среди медиков — за сутки + 227 случаев (прошедшие сутки было 78).

Судя по данным, летальность возросла на сотню случаев, но при этом стало несколько меньше госпитализаций и значительно больше пациентов, преодолевших болезнь.

Всего за прошедшие сутки:

госпитализировали — 2274 (сутками ранее — 2672)

умерли — 325 (ранее — 207)

выздоровели — 5419 (до этого — 2053).

Среди регионов "антилидером" в очередной раз стала Харьковщина (1502). Кроме нее высокий уровень заболеваемости зафиксировали во Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Напомним, в Украине за неделю вдвое возросло количество "оранжевых" областей, а многие из них оказались на грани "красной" зоны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не так с темпами заболевания коронавирусом в Украине.